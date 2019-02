Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Verdächtiger nach Diebstahlversuch aus Pkw vorläufig festgenommen

Pforzheim (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist am Dienstag gegen 17 Uhr in der Pforzheimer Kallhardtstraße ein 45 Jahre alter Mann von einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd vorläufig festgenommen worden.

Der aus Ungarn stammende Mann war dabei beobachtet worden, als er zwischen geparkten Autos umherlief und auffällig hineinschaute. An einem Opel hatte er bereits die Beifahrertür geöffnet und sich hineingelehnt. Anschließend ging der Verdächtige einmal um den Block und machte sich an einem Fiat zu schaffen, an welchem er die Seitenscheibe einschlagen wollte. Allerdings nahm er dabei den Zeugen wahr und flüchtete in Richtung "Kupferdächle". Eine hinzubeorderte Streife nahm den 45-Jährigen schließlich widerstandslos fest.

Ob der bereits polizeilich auffällig gewesene Mann auch für einen am Dienstagnachmittag in Eutingen verübten Diebstahl von Bargeld aus einem unverschlossenen Kleinwagen in Frage kommt, ist unter anderem Gegenstand der noch andauernden weiteren Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell