Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Mühlacker - Küchenbrand

Mühlacker (ots)

Ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro war am Mittwochmorgen nach dem Küchenbrand einer Wohnung im Isolde-Kurz-Weg in Mühlacker zu verzeichnen. Verletzte gab es nicht. Kurz vor 09.00 Uhr war das Feuer von dortigen Anwohnern der ILS gemeldet worden. Gleichzeitig verständigten sie auch Beamte des im Erdgeschoss der betroffenen Wohnung gelegenen Polizeireviers Mühlacker. Die Freiwillige Feuerwehr aus Mühlacker eilte in der Folge mit 21 Kräften vor Ort und konnte den in der Küche herrschenden Vollbrand unter Einsatz von Atemschutz rasch eindämmen. Allerdings wäre nach Auskunft der Wehrleute nur Minuten später das gesamte Haus in Gefahr gewesen, ein Raub der Flammen zu werden.

Die betagte Wohnungsinhaberin war selbst nicht zugegen und weitere Hausbewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Die betroffene Zweizimmerwohnung wird vorerst nicht mehr bewohnbar sein.

Offenbar war eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte ursächlich für das Feuer. Vorsorglich sind auch vier Rettungsteams und ein Notarztteam hinzugezogen worden.

