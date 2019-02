Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruchsversuch in Motorradhandel

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten Dienstagnacht in ein Motorradgeschäft in der Einsteinstraße einzubrechen. Gegen 23.30 Uhr fuhr der Inhaber zu seiner Firma, da er eine Alarmmeldung erhalten hatte. Im Verkaufsraum stellte er dann heruntergebrochene Deckenverkleidungen fest und verständigte die Polizei. Mit mehreren Streifen wurde das Gebäude umstellt und durchsucht. Die Täter hatten jedoch schon die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verlief erfolglos. Nach den bisherigen Erkenntnissen steigen die Täter zunächst aufs Dach, entfernten Ziegel und gelangten so in den Dachstuhl. Von dort versuchten sie dann durch die Decke in den Verkaufsraum zu gelangen. Die Polizei bittet Personen, die am späten Abend oder in der Nacht im Bereich der Einsteinstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

