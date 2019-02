Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Auffahrunfall im Bereich der L362

Calw (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es in Nagold zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Auffahrtsbereich der Landesstraße 362. Gegen 17.45 Uhr war ein 43-jähriger Ford-Fahrer auf der Herrenberger Straße in Richtung der Auffahrt Nagold-Ost unterwegs. An der Einmündung zur L362 hielt er ordnungsgemäß an. Der hinter ihm fahrende 25-Jährige bekam dies nicht mit und fuhr dem Ford-Fahrer mit seinem Klein-Lkw auf. Dieser wird durch den Zusammenprall leicht verletzt, benötigt aber keine sofortige ärztliche Hilfe. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro.

