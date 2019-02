Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calmbach - Wohnungseinbruch am Vormittag - Zeugen gesucht

Calmbach (ots)

Am Montagvormittag suchten Einbrecher eine Wohnung in Calmbach auf. Die noch unbekannten Einbrecher drangen zwischen 07.20 Uhr und 11.20 Uhr am Montagvormittag in ein Mehrfamilienhaus im Enzring in Calmbach ein. Sie durchsuchten im Anschluss eine dortige Wohnung, ehe sie wieder verschwanden. Dabei ließen sie sowohl die Balkon- als auch die Wohnungstüre offen stehen. Nach dem jetzigen Stand haben die Täter dabei nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und suchte nach Zeugen. Besonders interessant ist für die Ermittler die Frage, ob jemand einen schwarzen Geländewagen mit auswärtigem Kennzeichen in der Nähe des Tatortes beobachtet hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder der Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 9390-0 entgegen.

