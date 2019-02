Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Neubulach - Zeugensuche nach zwei Einbrüchen in Firmen

Neubulach (ots)

Vermutlich durch den gleichen Täter wurde am frühen Freitagmorgen in Neubulach gleich in zwei Firmen eingebrochen. Gegen 03.00 Uhr dürfte sich der Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der in der Hauptstraße gelegenen Metzgerei verschafft haben. Der Täter ist wohl unverrichteter Dinge und ohne Beute wieder abgezogen, nachdem im Flur des Anwesens das Treppenhauslicht eingeschaltet wurde. Hier wurde entsprechender Sachschaden zurückgelassen. Etwa eine Stunde später drang vermutlich der gleiche Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in die in der Nähe gelegene Werkstatt in der Harry à Wengen-Straße ein. Aus der Registrierkasse wurde das Münzgeld entwendet, das nur ein Bruchteil des angerichteten Schadens von rund 1.000 Euro ausmacht. Bei beiden Fällen wird ein Tatzusammenhang angenommen. Im fraglichen Tatzeitraum konnte ein etwa 180 cm großer Mann, bekleidet mit heller Hose und dunkler Kapuzenjacke festgestellt werden, der einen Rucksack mit sich führte. Mit ihm wird ein bislang nicht näher zu beschreibendes, vermutlich dunkelfarbiges Fahrzeug in Verbindung gebracht. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 entgegen.

