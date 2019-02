Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Noch mal Glück gehabt...

Karlsruhe (ots)

...hat am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr ein 6-Jähriger Junge in der Haslacher Straße in Waghäusel. Der Junge, der mit seiner Mutter uns seinem 4-jährigen Bruder zuvor mit dem Bus an der dortigen Haltestelle ausgestiegen war, löste sich von seiner Mutter und rannte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten am Heck des Busses vorbei, um die Straßenseite zu wechseln. Der 70-Jährige Fahrzeugführer, der die Haslacher Straße zu dieser Zeit in südliche Richtung befuhr, hatte wohl keine Gelegenheit mehr die Kollision zu vermeiden. Glücklicherweise sorgte aber seine angepasste Geschwindigkeit dafür, dass er den Jungen nur noch leicht anstieß. Dieser fiel daraufhin zwar zu Boden, blieb aber weitestgehend unverletzt.

Um solche und vor allem schlimmere Unfälle weiter zu reduzieren, bietet das Polizeipräsidium Karlsruhe verschiedene Präventionsveranstaltungen für das Verhalten im Straßenverkehr an. Darunter die Schulweg-Prävention sowie das Programm "Bus und Bahn". Hier werden Kinder der Kindergartenabschlussjahrgänge, Grundschulen und Unterstufen geschult und für die Teilnahme am Straßenverkehr fit gemacht. Diese Angebote werden vonseiten der Polizei an Schulen und Kindergärten herangetragen, Termine können aber auch auf Anfrage eingeplant werden.

