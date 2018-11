POL-KA: (KA) Malsch - Gebäudebrand im Industriegebiet Malsch

Karlsruhe (ots) - Am Montagvormittag brach in einem Gebäude in der Daimlerstraße ein Brand aus. Die Feuerwehr wurde kurz vor 10.00 Uhr verständigt. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte das Feuer im Saunabereich im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen sein. Im Erdgeschoss sind ein Kfz-Betrieb und ein Reifenhandel untergebracht. Der Brand breitete sich rasch aus und verursachte eine starke Rauchentwicklung, von der das gesamte Industriegebiet betroffen war. Die Löscharbeiten, an denen Feuerwehren aus Malsch, Ettlingen, Durmersheim und Rheinstetten sowie der Gefahrgutzug des Landkreises Karlsruhe mit insgesamt 25 Fahrzeugen beteiligt waren, gestalteten sich schwierig. Das Feuer war auch bis 16.00 Uhr noch nicht komplett gelöscht. Vier Rettungswagen, ein Notarzt, ein Leitender Notarzt, zwei Organisationsleiter und die DRK-Bereitschaften aus Ettlingen und Malsch waren im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden sechs Personen verletzt. Von der Polizei, die mit 20 Einsatzkräften vor war, wurden die Zufahrtsstraßen zum Industriegebiet abgesperrt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen. Über die Höhe des entstanden Schadens und die Ursache des Brandes können noch keine Angaben gemacht werden.

