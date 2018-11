POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Karlsruhe (ots) - Zu mehreren Gefährdungen kam es Sonntagnacht auf der Südtangente. Ein 26-Jähriger war gegen 22.45 Uhr auf der Südtangente in Richtung Autobahn unterwegs. Am Bulacher Kreuz fuhr der Fahrer eines blauen VW-Golf mit Ludwigsburger Zulassung auf die Südtangente ein und lenkte das Fahrzeug sofort auf den linken Fahrstreifen. Der 26-Jährige musste hierbei sein Fahrzeug stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrer des VW-Golf den 26-jährigen Fiat-Fahrer von der Fahrbahn zu drängen. Dieser konnte dies nur durch starkes Abbremsen verhindern. Als der 26-Jährige an der Autobahnauffahrt zur BAB A5 in Fahrtrichtung Frankfurt abbiegen wollte, setzte sich der VW-Golf-Fahrer rechts neben dessen Pkw und hinderte ihn daran auf die Autobahn aufzufahren, sodass er gezwungenermaßen in Richtung Durlach weiterfahren musste. In Höhe der Fiduciastraße zog der Golf-Fahrer dann unvermittelt auf die Linksabbiegespur und schnitt hierbei den 26-Jähren, der wiederum stark bremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unbekannte wendete dann am Kreisverkehr und fuhr zurück auf die Südtangente. Nach diesen Vorfällen soll es auf der B 36 in Fahrtrichtung Neureut zu weiteren Straßenverkehrsgefährdungen durch den Fahrer des VW-Golf gekommen sein. Zeugen der Vorfälle, oder Personen, die durch die Fahrweise des unbekannten VW-Golf-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell