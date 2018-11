POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Enzkreis (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 73-jähriger Rollerfahrer am Mittwochmorgen auf der Lienzinger Straße zu. Der Mann war gegen 09.20 Uhr mit seiner Piaggio auf der Lienzinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf der Königsberger Straße fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw. An der Einmündung bog sie nach links in die Lienzinger Straße ein und missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 73-Jährige. Nach einer Erstversorgung wurde er in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

