POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Flüchtigem E-Bike-Fahrer

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Montagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Steinhäuser Straße / Südendstraße zu einer Verkehrssituation, in deren Folge ein Fahrradfahrer stürzte und sich mittelschwer verletzte. Ein E-Bike-Fahrer, aus der Südendstraße kommend, querte die Steinhäuserstraße in Richtung Radweg zur Günter-Klotz-Anlage. Hier kam der E-Bike-Fahrer ins Schlingern und geriet auf Kollisionskurs mit dem geschädigten 50-jährigen Radfahrer. Durch das Ausweichmanöver des Geschädigten, stürzte selbiger und zog sich mittelschwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der E-Bike-Fahrer setzte seinen Weg, trotz Rufe einer Zeugin unbeirrt fort. Der E-Bike-Fahrer wird als 25-30 Jahre alt, sportliche Figur, mitteleuropäisches Aussehen, kein Bart, schwarze Brille, blau-schwarze Jacke (oben blau unten schwarz), dunkle Anzugshose, Handschuhe mit offenen Fingern und einem dunklen Helm bekleidet beschrieben. Sein dunkelfarbenes E-Bike ist ein klassisches Herrenfahrrad, mit geradem Lenker, Akkupack am Sattelrohr unterhalb des Sitzes, die Sitzposition war erhöht, so dass der Fahrer in einer "Rennfahrerposition" auf dem Rad saß. Wer sachdienliche Hinweise zum beschriebenen E-Bike-Fahrer machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier West, 0721 666-3611, in Verbindung zu setzten.

