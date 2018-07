POL-KA: (CW) Bad Liebenzell - Motorradfahrer und Sozia bei Zusammenstoß verletzt

Calw (ots) - Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zogen sich ein 42-jähriger Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der Calmbacher Straße in Maisenbach-Zainen zu. Ein 38-Jähriger fuhr gegen 11.00 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der Talstraße und wollte die Kreuzung zur Calmbacher Straße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, der von der Calmbacher Straße in die Talstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzten der Fahrer und seine Sozia. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell