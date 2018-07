POL-KA: (KA) Waldbronn - Exhibitionist festgenommen

Waldbronn (ots) - Im Kurpark Reichenbach in Waldbronn führte ein 34-jähriger Exhibitionist am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, sexuelle Handlungen an seinem Glied durch. Von einer Parkbank aus hatte er dabei drei 14-jährige Mädchen im Blick. Eine aufmerksame Passantin meldete den Vorfall der Polizei. Zwar hatte sich der Exhibitionist vor dem Eintreffen der Beamten bereits aus dem Sichtfeld der Zeugin entfernt, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolgreich. Der 34-Jährige konnte erwischt und vorläufig festgenommen werden.

