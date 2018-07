POL-KA: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Pforzheim (ots) - Am Dienstag, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Goethestraße in nördlicher Richtung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger sowie ein 42-jähriger VW-Fahrer beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Kreuzung zur Zerrennerstraße. Da es seitens der betroffenen Personen widersprüchliche Aussagen gibt, konnte bislang noch kein Unfallverlauf und Unfallverursacher festgelegt werden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die PKWs nicht mehr in der Unfallendstellung vorzufinden. Bei dem VW des 42-Jährigen konnten Eindellungen im Bereich des Kotflügels sowie Kratzspuren festgestellt werden. Bei dem VW des 57-Jährigen waren an der Stoßstange sowie am Kotflügel Kratzspuren erkennbar. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter der 07231/186 - 3311 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

