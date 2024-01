Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am vergangenen Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Mosbach-Neckarelz. Der Täter warf in der Zeit zwischen 21 Uhr und 0 Uhr ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Herrenwiesenstraße ein und gelangte so in das Gebäude. Im Anschluss wurden im Inneren mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Obrigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Durch einen unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr ein Mercedes in Obrigheim beschädigt. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand geparkt in der Straße "Im Luss" und wurde im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Polizeirevier Mosbach in Verbindung zu setzen.

Aglasterhausen: Gullydeckel entfernt - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte entfernten vermutlich in der Silvesternacht zwei Gullideckel in der Bahnhofstraße in Aglasterhausen. Die Polizei in Aglasterhausen sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verursachern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegengenommen.

Osterburken/L 515: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro und drei verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend auf der Landesstraße 515 bei Osterburken ereignete. Der 31-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 23 Uhr die L 515 in Richtung Autobahn und geriet auf gerader Strecke, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 58-Jährigen. Im weiteren Verlauf fuhr der Mercedes frontal gegen einen Baum, während der VW nach einer Drehung noch auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der 33-jährige Beifahrer des VW musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Da beim Fahrer des VW während der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von über zwei Promille. Er musste die Polizeibeamten daher zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Buchen/ B 27: LKW prallt frontal gegen Baum

Mit schweren Verletzungen musste am Freitag ein 29-jähriger LKW-Fahrer nach einem Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Buchen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann kam gegen 16.30 Uhr vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf der Höhe des Parkplatzes am "Runden Tisch" frontal gegen einen Baum. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme deutliche Hinweise für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum ergaben, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Der Lkw war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell