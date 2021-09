Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal-Dallau: Dachziegeldiebstahl

Unbekannte Personen entwendeten im Laufe des September Dachziegel vor einer Scheune im Berlauweg in Elztal-Dallau. Zwischen dem 3. und dem 24. September sollen diese an mehreren Tagen insgesamt 500 Dachziegel, die vor der Scheune gestapelt waren, gestohlen haben. Im Bereich der Scheune wurde ein grüner Audi mit abgedeckten Kennzeichen gesehen, in dem eine Frau und ein Mann mit Glatze, der circa 55 bis 60 Jahre alt sein soll, saßen. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz unter der Telefonnummer 06293 233 zu melden.

