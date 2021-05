Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten-Schluchtern: Zeuginnen nach Körperverletzung gesucht

Ende April ging in Leingarten-Schluchtern ein 25-Jähriger auf einen Fußgänger los. Der 64-Jährige lief am Freitag, den 30. April, gegen 14 Uhr auf der Eppinger Straße. Auf dem Gehweg kam ihm ein junger Mann auf einem E-Scooter entgegen, der beim Vorbeifahren den Passanten anrempelte. Der Rollerfahrer kam ins Straucheln und sein Roller stürzte um. Daraufhin begann der junge Mann den Älteren zu beschimpfen. Als dieser weiterging, verfolgte der 25-Jährige den Fußgänger, überholte ihn und schlug mit der Faust ins Gesicht und auf die Brust des 64-Jährigen. Der Mann stürzte in Folge der Schläge, woraufhin der Jüngere mehrmals auf den nun am Boden Liegenden eintrat. Als Zeugen die Auseinandersetzung bemerkten, sprang der 25-Jährige auf den E-Scooter und fuhr davon. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall sucht die Polizei nun nach zwei Autofahrerinnen, die anhielten, ausstiegen und mit dem Älteren der beiden Männer gesprochen hatten. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

