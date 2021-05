Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

--- Ergänzung---

Bad Mergentheim-Stuppach: Zebrastreifen auf Straße gemalt

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zebrastreifen auf die Kreisstraße 2877 bei Bad Mergentheim gemalt? Diese Frage stellen sich nicht nur die Straßenmeisterei und Polizei, sondern auch die Autofahrer, deren Fahrzeuge durch die Farbe beschmutzt wurden. Im Zeitraum von 20 Uhr am Freitagabend bis 8 Uhr am Samstagmorgen pinselten der oder die unbekannten Täter mit weißer Wandfarbe die Streifen auf die Straße zwischen Bad Mergentheim-Stuppach und Assamstadt. Autos, die über den Zebrastreifen auf Höhe des ehemaligen Holzsteges fuhren, verteilten die noch nicht getrocknete Farbe daraufhin bis zu 50 Meter in jede Fahrtrichtung. Die Reinigungskosten der Straße belaufen sich auf circa 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 5499 0 entgegen.

Desweiteren malten Unbekannte in dieser Nacht in Weikersheim-Elpersheim ebenfalls einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn. Den täuschend echten Fußgängerüberweg platzierten die Täter in der Deutschordenstraße, die auch die dortige Ortsdurchfahrt ist. Zudem schmierten die vermeintlichen Künstler zwei Schriftzüge mit der Zahl "30" auf die Straße, um die Verkehrsteilnehmer scheinbar zum langsam Fahren zu animieren. Zu diesem Vorfall werden Zeugenhinweise vom Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, entgegengenommen.

