Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Jagsthausen: Motorrad kommt von der Fahrbahn ab Am heutigen Sonntag, kurz vor 11.00 Uhr, erreichten Polizei und Rettungsdienst mehrere Not-rufe über einen schweren Motorradunfall auf der Kreisstraße 2018, Gemarkung Jagsthausen, zwischen Edelmannshof und Neuhof. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass eine 37-jährige Motorradlenkerin aus dem Hohenlohe-kreis in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Krad verlor und von der Fahrbahn abkam. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und war zunächst nicht mehr ansprechbar. Zum Abtransport der verletzten Motorradfahrerin wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Kreisstraße 2018 musste bis ca. 12.30 Uhr gesperrt werden, das Motorrad der verunglück-ten Dame wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Die Polizei geht von einem Sachschaden am verunfallten Motorrad von mehreren tausend Euro aus. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132/ 93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell