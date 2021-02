Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Unfallfüchter Pkw-Lenker gefasst

Am Freitag, gegen 18.40 Uhr, befuhr der 35-jähriger Lenker eines Fiat Doblo Cargo die K 2074 von Brackenheim in Richtung Hausen an der Zaber. Kurz vor dem Kreisverkehr Abzweig Brackenheim-Meimsheim kam der Pkw-Lenker aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte schließlich mit der dortigen Böschung. Hierbei wurde der Pkw stark beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Hierbei wurde die Person von Zeugen beobachtet, welche die Polizei informierten. Die darauffolgende Fahndung nach dem Flüchtigen wurde von einem Polizeihubschrauber unterstützt, welcher sich zufällig wegen einer Vermisstensuche in der Nähe im Einsatz befand. Der Flüchtende konnte mit der Hilfe aus der Luft schließlich von einer Streife in einem Wohngebiet in Meimsheim festgenommen werden. Den Mann erwartete eine Strafanzeige, eine Blutprobe sowie seinen Führerschein musste er abgeben.

