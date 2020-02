POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohe-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Ingelfingen: Umgestürzte Bäume sorgen für Behinderungen

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer meldeten in der vergangenen Nacht mehrere umgestürzte Bäume zwischen Ingelfingen und Hermuthausen. Die Bäume hielten vermutlich dem Mix aus Schnee, Regen und Wind nicht stand. Zwischen Ingelfingen und Bühlhof musste die Straßenmeisterei ein weiteres Mal ausrücken. Auch hier blockierte ein Baum die Fahrbahn in beide Richtungen.

Öhringen: In mehrere Gartenhäuschen eingedrungen und durchwühlt

Sieben Geschädigte eines versuchten oder vollendeten Diebstahls zählt aktuell das Polizeirevier Öhringen. Seit vergangenem Sonntag teilten mehrere Parzellenbesitzer eines Kleingärtnervereins in der Pfedelbacher Straße der Polizei mit, dass mindestens eine fremde Person in ihre Gartenhäuschen eingedrungen sei. In einer Parzelle wurde ein Seitenschneider entwendet. Der Unbekannte lies dafür am Tatort einen Hammer zurück. Hinweise zur Ergreifung des Täters liegen den Ermittlern aktuell nicht vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Revier in Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Fahrzeug überschlägt sich

Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen ein 29-Jähriger bei Bretzfeld. Der Mann befuhr die Landstraße zwischen Scheppach und Eschenau. Vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit kam er mit seinem Peugeot in einer Rechtskurve ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal und kam letztendlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder nicht verletzt. Sein Auto erlitt einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

