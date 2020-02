POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag von Rettungskräften in eine Klinik gefahren. Der 56-Jährige war gegen 16 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim stadteinwärts unterwegs. Ein entgegenkommender Ford-Lenker wollte nach links abbiegen und übersah dabei wohl den Radler. Es kam zur Kollision, bei der sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Schaden an Fahrrad und Auto wird von der Polizei auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Creglingen: Einbrecher aktiv

Über eine Scheune gelangten Einbrecher am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Creglingen. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr brachen die Täter das Holztor zu der Scheune in der Straße "Archshofen" auf und gelangten über eine Verbindungstüre in das angrenzende Wohnhaus. Die Einbrecher entwendeten technische Geräte, Wertgegenstände und Bargeld. Da bislang keine Tatverdächtigen ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 07934 99470 beim Polizeiposten Weikersheim melden.

Freudenberg: Winterwetter sorgt für Chaos

Im Main-Tauber-Kreis kam es aufgrund des Wintereinbruchs zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Eine Frau wurde bei einem Unfall auf der A81 bei Ahorn leicht verletzt. Sie hatte bei der Winterglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Besonders hart traf es außerdem Autofahrer, die am Abend zwischen Wertheim-Nassig und Freudenberg-Wessental unterwegs waren. Auf der Strecke stürzten zahlreiche Bäume aufgrund der Schneelast auf die Straße und blockierten diese vollständig. Fahrer, für die es weder vor noch zurück ging, wurden von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit. Die Strecke wurde wegen der zahlreichen Hindernisse gesperrt.

