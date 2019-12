Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2019 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Gasalarme halten Rettungskräfte in Atem

Zweimal gab es am Montag in Heilbronn Gasalarm. Um 17.30 Uhr wurde ein Gasaustritt an einer Baustelle in der Cäcilienstraße gemeldet. Da beim Eintreffen der Einsatzkräfte hörbar irgendwo Gas ausströmte, wurde die Baustelle rundum abgesperrt. Die Berufsfeuerwehr konnte das Malheur rasch beheben. Auf irgendeine Weise hatte sich der Hahn einer Fernwärmeleitung etwas gelöst. Geschehen war zum Glück nichts. Schlimmeres passierte gegen 23.20 Uhr am Dorfplatz in Heilbronn-Böckingen. Dort waren Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz, weil gemeldet wurde, dass es Bewohnern übel geworden sei. Vor Ort schlugen die von den Rettungskräften getragene Kohlenmonoxidmesser Alarm. Auch die deshalb alarmierte Heilbronner Feuerwehr konnte einen erhöhten Wert messen, weshalb die Suche nach dem Gasaustritt begann. Als Ursache konnte eine defekte Gastherme in einer Wohnung gefunden werden. Die drei Bewohner erlitten leichte Kohlenmonoxidvergiftungen. Das Ehepaar und ihr Baby wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Die Ursache des Defekts ist bislang unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell