Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Ins Krankenhaus musste eine 51-jährige Audi-Fahrerin nach einem Unfall am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, auf der B 39 bei Ellhofen gebracht werden. Die Frau war aus Richtung Weinsberg kommend in eine Haltebucht gefahren und hielt dort an. Anschließend fuhr sie wieder auf die Bundesstraße und übersah dabei offenbar einen von hinten herannahenden Opel Corsa. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch die Audi-Fahrerin verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand. Die 24-jährige Opel-Fahrerin sowie ihr Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

