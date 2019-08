POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Polizei sucht Schmierfinken

Die Polizei sucht Schmierfinken, die in Kupferzell mehrere Gegenstände besprüht haben und so für die Gemeinde einen größeren Schaden anrichteten. Ein Zeuge sah am Donnerstagnachmittag, 22. August, gegen 14.20 Uhr, wie zwei Jugendliche am Bahnpark ein Logo aufsprühten. Als die Sprayer den Beobachter bemerkten, flüchteten sie. Die beiden jungen Männer werden auf zwölf bis 15 Jahre geschätzt. Beide trugen zur Tatzeit eine blaue Hose und ein weißes Oberteil. Der eine hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Weitere Hinweise auf das Duo werden erbeten an die Polizei Künzelsau, Telefon 07940 9400.

