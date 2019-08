Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Eine leicht verletzte Person, hoher Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, um circa 10.50 Uhr in Krautheim. Der 40-jährige Fahrer eines Nissans befuhr die Götzstraße aus Richtung Klepsau kommend in Fahrtrichtung Gommersdorf. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi eines 65-Jährigen. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

