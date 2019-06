Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Roigheim: Fast ein Frontalzusammenstoß

Beinahe wäre es am Dienstagmorgen bei Roigheim zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Mercedes SUV kurz vor 10 Uhr von Roigheim in Richtung Möckmühl. In einem kurvigen Bereich überholte er trotz Gegenverkehrs einen kleineren weißen Mercedes-LKW mit Kastenaufbau. Nur aufgrund der guten Reaktion einer entgegenkommenden 36-Jährigen, die ihren VW Lupo mit einer Vollbremsung stoppte, kam es nicht zu einem Frontalzusammenstoß. Der Mercedes-Geländewagen oder SUV des Überholers ist beige oder grau. Die Polizei sucht nun die Insassen des weißen Klein-LKW und weitere Zeugen, die mit ihrem PKW hinter diesem fuhren. Alle möchten sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell