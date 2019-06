Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Gegen Betonbrücke gefahren - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in dem Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch gegen eine Betonbrüstung einer Brücke am Scheurachshof in Ingelfingen gefahren ist und diese dadurch beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unbekannte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Kupferzell: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte zerkratzten in dem Zeitraum von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, einen in der Fessbacher Straße in Kupferzell geparkten Audi A8 auf der rechten Fahrzeugseite. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursachte der Unbekannte den Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell