POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Aglasterhausen-Michelbach: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in dem Zeitraum von Montag, 10.30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, im Panoramaweg in Aglasterhausen-Michelbach, nachdem er einen geparkten Sprinter beschädigte. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz eines Seniorenheims abgestellt. Beschädigt wurde es auf der Beifahrerseite. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Elztal: Nicht angepasste Geschwindigkeit - Unfall

Vermutlich weil eine 36-jährige Fahrerin eines Audis mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Kreisstraße von Muckental kommend in Fahrtrichtung Rittersbach unterwegs war, kam es zu einem Verkehrsunfall. Im Verlauf einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Audi eines 38-Jährigen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

