Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist am Mittwoch zwischen, 11 Uhr und 18 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Pkw, nachdem er vermutlich beim Ausparken einen geparkten Audi A4 beschädigte. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz einer Apotheke in der Kirchenstraße im Elztal. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mosbach: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter mit seinem Pkw einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz in einem Hinterhof in der Martin-Luther-Straße in Mosbach. Der Unfall muss am Montag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr passiert sein. An dem Mercedes entstand Sachschaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

