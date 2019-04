POL-HN: PM des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2019, Stand 23.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Oedheim/Neuenstadt: Wilde Verfolgungsfahrt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht Wie bereits berichtet dauerte die Verfolgungsfahrt am 26.04.2019 von 02.12 bis 02.32 Uhr. Da-bei ging es vom Bereich Neuenstadt über Stein, Kochertürn, Langenbrettach und Cleversulz-bach über mehrere Landes- und Kreisstraßen hinweg. Autofahrer und Personen, die während des Zeitraums durch die Fahrweise des schwarzen Audi A1 behindert, geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Weinsberg unter Telefon 07134 5310 in Verbindung zu setzen.

PM vom 26.04.2019, 11.54 Uhr Oedheim/Neuenstadt: Wilde Verfolgungsfahrt Nachdem er sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsfahrt und anschließend eine Flucht zu Fuß geleistet hat, musste ein 20-Jähriger in der Nacht zum Freitag vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden. Der junge Mann war gegen 2 Uhr mit seinem Audi auf einem Feldweg bei Oedheim unterwegs und wurde von einer Polizeistreife gesehen. Da er sich nicht kontrollieren lassen wollte gab er Gas und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt ging bis nach Neuenstadt, wo er mit seinem PKW einen anderen Wagen beim Überholen streifte. Der zunächst Unbekannte fuhr einfach weiter. Zwischen Cleversulzbach und Eberstadt hielt er im Wald an, ließ seinen Beifahrer aussteigen, drehte um und raste wieder in Richtung Cleversulzbach. Der Beifahrer flüchtete zu Fuß in den Wald. Der Audi überfuhr einen sogenannten Stoppstick, den die Polizei ausgelegt hatte und prallte daraufhin gegen einen Strommasten. Der Fahrer stieg aus und flüchtete. Er konnte eine Stunde später von der Besatzung eines Polizeihubschraubers in einem Gebüsch gefunden und von einer Fahndungsstreife festgenommen werden. Auch der Beifahrer wurde kurz darauf festgenommen. Der Grund der Flucht war höchstwahrscheinlich vorausgegangener Drogenkonsum. Der 20-Jährige ist polizeibekannt und wird der Drogenszene zugerechnet. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen verschiedenen Delikten in Zusammenhang mit der Flucht und dem eventuellen Drogenkonsum ermittelt. Im Einsatz waren 13 Streifenwagen von verschiedenen Dienststellen.

