POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Seat auf Möbelhausparkplatz beschädigt

Einfach weitergefahren ist eine unbekannte Person am Freitag trotz eines Unfalls in Buchen. Im Zeitraum von 12 Uhr bis 16.30 Uhr verursachte der oder die Unbekannte einen Sachschaden am linken Rücklicht eines geparkten Seat Alhambras auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Möbelhauses an der Daimlerstraße. Der Seat stand neben der Zufahrt zu dem Kundenabholbereich von Möbeln. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/904-0 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Auto an allen Seiten zerkratzt

Mit wellenartigen Kratzern hat eine unbekannte Person in der Nacht auf Samstag einen VW "verziert" und dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht. Der Pkw stand in der Straße "Im Vogelsang" in Mosbach-Waldstadt, als der oder die Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand darauf losging. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261/809-0.

Walldürn: Seitenscheibe eines Audi Q5 eingeschlagen

Mit einem Gegenstand hat eine unbekannte Person in der Nacht auf Samstag die Seitenscheibe eines Audi Q5 in Walldürn eingeschlagen. Das Auto stand im Zeitraum von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 8 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Scheibe splitterte, zerbrach jedoch aufgrund der Sicherheitsfolierung nicht komplett. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/904-0 entgegen.

Osterburken: Hund vertreibt Autodieb

Einem Vierbeiner ist es zu verdanken, dass der Diebstahl eines Pkws verhindert werden konnte. In einem Anwesen in der Straße Im Vogelherd in Osterburken fing ein Hund am Sonntag, um circa 4 Uhr an zu bellen. Die Hundebesitzerin wurde dadurch geweckt und stellte fest, dass in ihrer Hofeinfahrt Licht brannte. Als die Frau aus dem Fenster blickte musste sie mit Erschrecken feststellen, dass es sich bei dem Licht um die Rücklichter ihres Pkws handelte. Das Fahrzeug stand nicht wie gewohnt unter ihrem Carport sondern mitten in der Hofeinfahrt. Als die Frau zur Haustüre lief und diese öffnete, startete eine unbekannte Person den Motor des Fahrzeugs und versuchte aus der engen Einfahrt zu fahren. Dem Unbekannten gelang dies nicht und flüchtete daraufhin zu Fuß. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

