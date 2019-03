Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2019 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Verkehrsunfall auf der A81 Vermutlich Übermüdung war ursächlich für den Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A81 zwischen Neuenstadt am Kocher und dem Tunnel Hölzern. Ein 51-Jähriger Audifahrer kommt in einer Linkskurve auf den rechten Fahrstreifen und prallt hier gegen den Auflieger eines dort fahrenden Sattelzuges. Durch den Aufprall werden Fahrzeugteile über die gesamte Autobahn verteilt. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt werden.

Bad Friedrichshall: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am Freitag gegen 17:15 Uhr wollte ein 23-Jähriger mit seinem Suzuki vom Gelände des Cleanparks in die Bergrat-Bilfinger-Straße einfahren. Hier übersah dieser einen auf dem Radweg fahrenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 64-jährige Radfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt unglücklicherweise keinen Fahrradhelm trug, wird schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Möckmühl: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab Am Freitagabend befährt ein 33-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die Landesstraße von Roigheim nach Möckmühl. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt dieser in einer Linkskurve im Bereich des dortigen Recyclinghofs von der Straße nach rechts ab und im Gebüsch zum Liegen. Der Motorradfahrer wird schwer verletzt und ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

