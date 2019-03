Polizeipräsidium Heilbronn

Niedernhall: Verletzter Rollerfahrer durch Unfall

Prellungen waren die Unfallfolgen eines Rollerfahrers, der am Donnerstagmittag in einen Unfall verwickelt war. Der Kleinkraftradfahrer befuhr die Neufelser Straße in Niedernhall, als ein hinter ihm fahrender 78-Jähriger mit seinem Pkw zum Überholen ansetzte. Dieser übersah wohl, dass der Rollerfahrer bereits links blinkte. Da der Rollerfahrer den Überholvorgang des Mercedes-Fahrers zu spät bemerkte, setzte er zum Linksabbiegen an und prallte in die rechte Fahrzeugseite des Überholenden. Der Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 2800 Euro.

Künzelsau: Baustellenampel abgeschaltet

An einer Baustelle in der Langenburger Straße in Künzelsau hat ein Unbekannter die Stromzufuhr einer Baustellenampel unterbrochen. Es wurden beide Stecker im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr gezogen, sodass sie außer Betrieb war. Die Polizei Künzelsau, Telefon 07940 9400, ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kupferzell: Ortsschild gestohlen

Die Polizei sucht nach dem Dieb des Ortsschildes Kubach. Im Zeitraum von Freitag, 01. März, 13 Uhr, bis Dienstag, 05. März, 11 Uhr, wurde das Straßenschild an der Kreisstraße 2373 von Feßbach her kommend in Kubach entwendet. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu wenden.

