POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 02.03.2019

Landkreis Heilbronn

Eppingen: Brand in Dachgeschoss - Drei Verletzte -

Am Samstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, brach im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Badgasse in Eppingen im Küchenbereich ein Brand aus. Die insgesamt 12 Bewohner des Hauses konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die drei Bewohner des Dachgeschosses, eine 40-jährige Frau mit ihren 17 und 22 Jahre alten Kindern, erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung, die die Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machte. Als Brandursache kommt evtl. ein Defekt an einer Kücheneinrichtung in Betracht. Die Ermittlungen sind hierzu noch im Gange. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Zur Brandbekämpfung musste der Dachbereich teilweise abgedeckt werden. Das Dachgeschoss sowie das erste Obergeschoss sind nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Bekannten unterkommen. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 45 Mann Besatzung im Einsatz. Ebenso war der Rettungsdienst mit einem Notarzt sowie Rettungswagen am Brandort. Ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz eine Fußverletzung zu.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, in der Zeit von 18.10 Uhr bis 22.10 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Liebermannstraße in Heilbronn-Neckargartach ein. Nachdem er die Haustüre aufgehebelt hatte, gelangte er in das Haus. Dort wurden von dem Einbrecher Schränke und Schubladen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die in dem betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Tel. 07131 204060, melden.

Hohenlohekreis

Öhringen: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Ein 72-jähriger Mitsubishi-Fahrer bog am Freitagmittag, gegen 12.25 Uhr, im Pfaffenmühlweg in Öhringen von einem Parkhaus auf den Pfaffenmühlweg ein. Dabei übersah er eine Frau, die dort gerade die Straße überquerte. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Öhringen: Mit Softairwaffen geschossen

Eine Streife des Polizeireviers Öhringen überprüfte am Freitagnachmittag in einer Kleingartenanlage in der Pfedelbacher Straße in Öhringen zwei Männer im Alter von 30 und 27 Jahren. Es stellte sich heraus, dass die Beiden in der Anlage unerlaubter Weise mit zwei Softairwaffen geschossen hatten. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen sowie Anzeigen gegen die Männer wegen Verstöße gegen das Waffengesetz folgen.

Main-Tauber-Kreis

Grünsfeld: Junge Frau außer Rand und Band

Vermutlich weil sie zu viel Alkohol getrunken hatte, verlor eine 27-jährige Frau bei einer Veranstaltung in der Stadthalle in Grünsfeld die Kontrolle über sich. Gegen 03.00 Uhr geriet sie in der Halle so sehr in Rage, dass sie nicht mehr in der Halle bleiben konnte. Einmal nach draußen geleitet, konnte sich die Frau weiterhin nicht beruhigen. Sie schlug weiter wild um sich, traf dabei auch einen 30-jährigen und biss diesen sogar in den Finger. Da sich die 27-Jährige bei dem Wutanfall selbst verletzte, musste sie im Krankenhaus behandelt werden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach-Lohrbach: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 22.45 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Haus in der Ahornstraße in Mosbach-Lohrbach ein. In Abwesenheit des Wohnungseigentümers gelangte der Einbrecher über die Terrassentüre in das Haus und stahl dort einen dreistelligen Euro-Betrag. Zeugen, die in dem betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, melden.

