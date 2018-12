POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2018 mit einem Bericht aus dem Stadt-/Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Mit Kleintransporter überschlagen

Leichte Verletzungen zog sich eine 42-jährige Frau bei einem Unfall in der Nacht auf Freitag, kurz nach Mitternacht, auf der A 81 zwischen Ilsfeld und Heilbronn-Untergruppenbach zu. Die Frau war mit ihrem Mercedes-Benz Vito in Richtung Würzburg unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Transporter bevor er auf dem Dach liegen blieb. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren ein Abschleppunternehmen sowie die freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

