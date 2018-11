POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2018 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Der Erste Polizeihauptkommissar Achim Küller wechselt an die Spitze des Polizeireviers Mosbach. (Foto: Polizei) Bild-Infos Download

Heilbronn (ots) - Heilbronn / Mosbach: Achim Küller wechselt an die Spitze des Polizeireviers Mosbach

Der ehemalige Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn, Erster Polizeihauptkommissar Achim Küller, hat mit Wirkung zum 1. November an die Spitze des Polizeireviers Mosbach gewechselt. Als Revierleiter wird sich der Haßmersheimer dort zukünftig einem anderen Tätigkeitsgebiet widmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pressestelle bedauern den Weggang des geschätzten Kollegen, verstehen aber dessen persönliche Entscheidung, in der Führungsfunktion des Polizeireviers neuen Herausforderungen entgegenzutreten und wünschen ihm dafür alles Gute. Derzeit ist die Stelle des Leiters der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums noch nicht wieder besetzt. Der stellvertretende Leiter der Pressestelle, Carsten Diemer, übernimmt interimsmäßig die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit und bleibt Ansprechpartner für Presseanfragen. In naher Zukunft im Rahmen einer offiziellen Feierstunde in Mosbach wird der ehemalige Leiter der Polizeireviers Mosbach und der neue Leiter des Führungs- und Lagezentrums, Polizeioberrat Jürgen Helfrich, verabschiedet und sein Nachfolger Achim Küller in das Amt des Revierleiters eingeführt. Weitere Informationen dazu wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums demnächst veröffentlichen.

