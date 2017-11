POL-WL: Lkw verlor Gabelstapler auf der Autobahn ++ Rosengarten/Sieversen - Von der Fahrbahn abgekommen ++ Hollenstedt - Vorfahrt missachtet ++ Seevetal/Meckelfeld - Bettlägerige Frau geschlagen

Garlstorf/A7 (ots) - Lkw verlor Gabelstapler auf der Autobahn

Das hätte schlimm enden können: Am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr, verlor der 47-jährige Fahrer eines Sattelzuges, der mit seinem Gespann in Richtung Hamburg unterwegs war, seinen am Heck des Aufliegers befestigten Gabelstapler. Der Stapler fiel auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender dänischer Reisebus prallte gegen den Stapler, ebenso zwei PKW, die dem Bus folgten. Ein weiterer PKW wurde durch herumfliegende Teile beschädigt.

Glücklicherweise konnten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge sicher zum Stehen bringen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 EUR geschätzt.

Rosengarten/Sieversen - Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 52-jährige Frau hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall auf der Rosengartenstraße verursacht. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Fiat Ducato in Richtung B3 unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen zwei Straßenbäume prallte. Eine 67-jährige Frau, die ihr mit ihrem Hyundai entgegenkam, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei überfuhr die Frau zwei Leitpfosten. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 EUR

Hollenstedt - Vorfahrt missachtet

Auf der Tostedter Straße kam es am Donnerstag, gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann wurde mit seinem Mazda, von der Gewerbestraße kommend, geradeaus in die Jahnstraße fahren. Beim Anfahren übersah er den von rechts kommenden Ford Transit eines 23-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Hierdurch wurde der Mazda gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Der Unfallverursacher zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 9000 EUR.

Seevetal/Meckelfeld - Bettlägerige Frau geschlagen

Eine 73-jährige Frau verständigte am Donnerstagabend über ihren Hausnotruf den Pflegedienst und gab an, von ihrem Mann geschlagen worden zu sein. Durch den Pflegedienst wurde die Polizei informiert, die umgehend die Adresse überprüfte. Trotz mehmaligen Klingelns öffnete den Beamten niemand die Wohnungstür. Als die Polizisten aber Hilferufe aus der Wohnung hörten, traten sie kurzerhand die Tür ein. In der Wohnung befand sich neben der 73-Jährigen auch ihr 72-jähriger Ehemann. Nach ersten Erkenntnissen hatte er unter Alkoholeinfluss seine bettlägerige Frau geschlagen. Da der Mann sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte - der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,8 Promille an - kam er unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Dem Mann wurde das Betreten der gemeinsamen Wohnung für die nächsten Tage untersagt. Angehörige kümmerten sich um die Frau.

