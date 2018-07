POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Fußgänger angefahren

Einen sein Fahrrad schiebenden Fußgänger fuhr eine Autofahrerin am Dienstagabend in Heilbronn an. Die 58-Jährige war mit ihrem PKW auf der Schmidbergstraße unterwegs und bog nach rechts in die Stuttgarter Straße ein. Dabei erfasste ihr Audi einen dort gerade die Fahrbahn überquerenden 30-Jährigen. Der Mann musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

A 6/Kirchardt: Alkohol auf der Autobahn

Eigentlich hätte ein 59-Jähriger sehen müssen, dass er mit seinem VW Passat nicht durch eine Lücke passt, durch die er fahren wollte. Ein Sattelzugfahrer hielt am Dienstagnachmittag am Beginn des A6-Parkplatzes Bauernwald bei Kirchardt an, um zu Fuß nachzuschauen, ob weiter vorne noch ein Parkplatz für ihn frei ist. Der 59-Jährige fuhr ebenfalls auf den Parkplatz ein und wollte links am LKW vorbei. Da nicht genügend Platz war, streifte das Auto den Sattelzug. Bis die Fahrzeuge vom Abschleppdienst getrennt werden konnten, musste die Polizei den Parkplatz sperren. Den Grund des seltsamen Fahrverhaltens stellten die Beamten mit einem Atemalkoholtest fest. Dieser ergab kurz nach 15 Uhr einen Wert von weit über zwei Promille.

Eppingen: Nach Unfall geflüchtet

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Dienstag in Eppingen. Eine 47-Jährige parkte um 16 Uhr ihren blauen Audi B5 auf dem Parkplatz gegenüber der Realschule im Berliner Ring. Als sie gegen 18.30 Uhr zurückkam, hatte der Wagen auf der Beifahrerseite einen Unfallschaden. Der Verursacher war geflüchtet, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Security-Mitarbeiter niedergeschlagen

Von hinten wurde der Mitarbeiter einer Security-Firma am Dienstagmorgen in Heilbronn niedergeschlagen. Der 51-Jährige öffnete kurz vor 6 Uhr die Türen zum Baustellengelände im Campus am Europaplatz. Er ging dann durch den Haupteingang und anschließend einen Flur entlang, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Plötzlich wurde er von hinten angegriffen, geschlagen und mit großer Wucht gegen die Wand gedrückt. Als er sich zur Verteidigung umdrehen wollte, stieß in der Täter ein zweites Mal gegen die Wand. Dieses Mal so kräftig, dass ihm schwarz vor den Augen wurde. Der Unbekannte flüchtete, der 51-Jährige konnte erst nach einer halben Stunde aufstehen und Alarm schlagen. Warum sich der Unbekannte auf dem Campusgelände aufhielt ist unklar. Gestohlen wurde nichts. Zeugen, denen in der Nacht oder am Morgen eine verdächtige Person im Bereich der Baustelle und am Europaplatz aufgefallen ist, möchten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, melden.

Heilbronn: Unfall, Alkohol, Drogen und Diebstahl

Es kam allerhand zusammen, was die Polizei nach einem Unfall in Heilbronn am Montagabend aufnehmen musste. Gegen 18 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit einem Fahrrad die Wilhelmstraße, streifte aus zunächst unbekannten Gründen zwei geparkte Autos und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte. Die alarmierte Polizei machte mit der Frau einen Atemalkoholtest, der einen Wert von immerhin 3,4 Promille ergab. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass sie Heroin konsumiert hatte. Aufgrund ihres Zustandes durfte die polizeibekannte Radfahrerin im Streifenwagen Platz nehmen. Ihren Rausch musste sie in einer Zelle ausschlafen. Bei einer Überprüfung stellte die Polizei dann fest, dass das von ihr benutzte Fahrrad gestohlen wurde.

Lauffen: Urin mit Pfirsichgeschmack?

So leicht, wie sich das ein 27-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch dachte, ist die Polizei nicht zu übertölpeln. Der Mann war kurz nach 2 Uhr mit seinem Porsche in Lauffen unterwegs und wurde von einer Polizeistreife überprüft. Die Beamten bemerkten, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Da in seinem Wagen auch eine kleine Menge Marihuana gefunden wurde, baten die Ordnungshüter den Herren zur Abgabe einer Urinprobe. Dabei versuchte er, zu schummeln. Bei der Urinprobe handelte es sich um Eistee mit Pfirsichgeschmack. Nachdem die Polizei ihn ertappt hatte, gab er dann doch eine richtige Probe ab. Ein Test noch vor der Blutentnahme brachte es an den Tag: Er hatte an dem Tag Marihuana und Kokain konsumiert. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Güglingen: Frau angegrapscht

Er wolle mit ihr um die Ecke gehen, um dort Sex zu haben, machte ein Unbekannter einer jungen Frau am Dienstagabend in Güglingen deutlich. Die 16-Jährige saß gegen 21 Uhr auf einer Bank in der Emil-Weber-Straße, als der Mann hinzu kam, sich neben sie setzte und ihr nach kurzen Komplimenten ans Gesäß fasste. Nach seiner Aufforderung zum Geschlechtsverkehr standen die beiden Frauen auf, um wegzugehen. Der Unbekannte fasste daraufhin die 17-jährige Freundin des Opfers am Handgelenk. Die Jugendliche riss sich los, dann gingen beide weg. Der Täter ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und trug ein weißes T-Shirt mit grün-grauem Aufdruck. Laut seinen eigenen Angaben ist er Iraker und besuchte in Güglingen seinen Onkel. Hinweise auf ihn gehen an den Polizeiposten Güglingen, Telefon 07135 6507.

Leingarten: In den Weinberg gefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag der vergangenen Woche in einen Weinberg fuhr und nach dem Unfall flüchtete. Der Unfallverursacher war mit seinem Fahrzeug in den Weinbergen in der Nähe des Sportplatzes unterwegs. An einer Stelle, an welcher der von ihm benutzte Feldweg in einen anderen Weg mündet, fuhr er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geradeaus, so dass sein Fahrzeug in einem Weinberg landete. An den Reben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug, dass an der Front mindestens leichte Schäden haben müsste, gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090.

Schwaigern: Hoher Sachschaden, leichte Verletzungen

Eine leicht verletzte Frau und Sachschaden in Höhe von insgesamt 60.000 Euro waren die Folgen eines Unfalls am Montagabend in Schwaigern. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem VW Touareg auf der Massenbacher Straße und wollte in die Mörikestraße einbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich aufgrund der tief stehenden Sonne den Wagen einer entgegenkommenden 38-Jährigen. Diese erlitt beim Zusammenstoß der Fahrzeuge leichte Verletzungen.

Neckarsulm: Hoher Schaden, kleine Beute

Lediglich 20 Euro Bargeld und ein kleines Radio erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Neckarsulm. Die Unbekannten wuchteten ein Fenster des Tennisclubheims hinter dem Campingplatz auf und stiegen durch dieses in das Gebäude. Im Inneren brachen sie Schränke auf. Der dadurch entstandene Sachschaden summiert sich auf insgesamt über 1.500 Euro. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Manchen ist nichts heilig

Dass es Leute gibt, denen nichts heilig ist, machten Diebe in der vergangenen Woche deutlich. Die Unbekannten brachen an einem nicht bestimmbaren Tag den Opferstock der katholischen Kirche in der Bad Friedrichshaller Badstraße auf. In der Metallkasse befanden sich lediglich einige Euro in Münzen, die von den Einbrechern eingesteckt wurden. Das aufgebrochene Vorhängeschloss nahmen die Täter mit.

Neckarsulm/Weinsberg: Gelegenheit macht Diebe

Dass Gelegenheit Diebe macht, ist allseits bekannt und wurde am Dienstagnachmittag wieder deutlich. In Weinsberg sah ein Unbekannter in einem im Rappenhofweg geparkten VW eine Handtasche. Er schlug ein Fenster ein und ließ die Tasche samt dem darin befindlichen Geldbeutel mitgehen. In Neckarsulm-Obereisesheim stand beim Freibad ein Audi und auch in diesem sah ein Dieb eine Handtasche. An dem Auto wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Die Handtasche ist natürlich weg. Dass es derselbe Täter war, der in die beiden Autos einbrach, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Hinweise gehen an das jeweils zuständige Polizeirevier.

Cleebronn: Vier Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Vier Verletzte und etwa 170.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Mittwochmorgen in Cleebronn. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein Bus die Rothbühlstraße. Es handelte sich um einen offiziellen Linienbus, dessen Fahrer mit dieser Fahrt eingewiesen wurde. An Bord befanden sich noch der Einweiser und ein 18 Jahre alter Schüler. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts konnte der Fahrer den Bus auf der abschüssigen Straße nicht abbremsen. Das Fahrzeug streifte einen entgegenkommenden Fiat, dann einen geparkten Audi, überfuhr die Insel eines Kreisels, drückte zwei Schaltkästen um, schanzte über eine Sandsteinmauer und prallte am Ende frontal gegen eine Hauswand. Der 53-jährige Fahrer, sein Begleiter, der Schüler und der 63 Jahre alte Lenker des Fiats erlitten leichte Verletzungen. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren Cleebronn und Güglingen, da zunächst gemeldet wurde, dass Personen eingeklemmt seien, was sich jedoch zum Glück nicht bestätigte. Ob es sich tatsächlich um ein technisches Versagen handelte, wird eine Untersuchung zeigen.

Weinsberg: Couragierter Zeuge stoppt LKW-Fahrer mit Alkohol

Ein couragierter Zeuge stoppte am Dienstagabend in Weinsberg einen offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Lastwagenfahrer. Der 63-jährige Trucker fuhr mit seinem LKW beim Rangieren in der Heidenbaumstraße rückwärts gegen einen geparkten Laster. Anschließend fuhr er weiter und zwar, so berichteten Zeugen, in Schlangenlinien. Ein 45-Jähriger sprang vor den LKW, so dass der Fahrer anhielt. Dann riss der Zeuge die Fahrertür des Lasters auf und zog den Zündschlüssel ab. Ein von der alarmierten Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert bei dem 63-Jährigen von 2,7 Promille. Er musste mit zu einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Untergruppenbach: Was haben die denn gesucht?

Einen Schaden von mindestens 2.500 Euro richteten Unbekannte am Dienstag in einem Wasserpumpenhaus in Untergruppenbach an. Eine Bademeisterin des Freibads der Gemeinde merkte am Dienstagmittag, dass aus dem Versorgungshahn kein Wasser mehr strömte und schaute im 500 Meter entfernten Pumpenhäuschen nach. Dort stellte sie fest, dass eine Fensterscheibe eingeworfen wurde und im Inneren zahlreiche Elektroanschlüsse und Wasseruhren beschädigt waren. Durch die Beschädigungen wurde die Wasserzufuhr zum Freibad unterbrochen. Bei der Anzeigenaufnahme fand die Polizei im Gebäude rund 30 Natursteine. Gestohlen wurde nichts, aber es gibt dort ja auch nichts Stehlenswertes. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag oder am Dienstagvormittag im Bereich des Pumpenhauses im Gewann Neubergle verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, dies unter der Telefonnummer 07131 644630 dem Polizeiposten Untergruppenbach mitzuteilen.

Beilstein: Tiere on Tour

Sechs frei laufende Rinder bei Billensbach wurden der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. Die Tiere konnten kurz darauf vom Besitzer eingefangen und zurück auf die Weide gebracht werden. Da der Elektrozaun nach innen umfiel, indem man einen Pfosten umwarf, geht die Polizei davon aus, dass dies von Menschenhand geschah. Das kam schon öfter vor, weshalb nicht ausgeschlossen wird, dass es immer dieselben Täter waren. Verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weide sollten dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, mitgeteilt werden.

