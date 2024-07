Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Fahrräder weggekommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.07.2024, in dem Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde eine Pedelec der Marke Focus entwendet. Es war an einem Fahrradständer an dem "Weg westlich der Bahn" angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.700 Euro.

Am Samstag, 13.07.2024, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 18.10 Uhr, wurde ein am Bahnhof an einem Fahrradständer angeschlossenes Pedelec der Marke Flyer entwendet. Der Diebstahlschaden soll etwa 5.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell