Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto in Norschwaben aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 26.07.2023 auf Donnerstag, 27.07.2023, schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines Kia Sportage ein und entwendete eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche. In der kleinen blauen Handtasche befanden sich eine Geldbörse mit Identitätsdokumenten und Bankkarten. Der Kia Sportage stand in der Straße "Im Niggital". Vermutlich in der gleichen Nacht wurden aus einem nicht verschlossenen Mercedes, welcher in der Lichsenstraße stand, zwei Fahrzeugscheine, zwei Bankkarten, Identitätsdokumente und Bargeld entwendet. Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

