Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: über offenes Badfenster in Wohnung eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter stieg am Sonntag, 26.06.2022, gegen 02.50 Uhr, über ein offen stehendes Badfenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hebelstraße ein. In der Wohnung traf er auf den Wohnungsinhaber. Der Unbekannte flüchtete wieder in das Bad, verschloss die Tür von innen und flüchtete durch das Fenster. Der unbekannte Mann war etwa 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug wohl eine dunkle Mütze. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell