Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Streit unter Bewohnern einer Unterkunft eskaliert

Freiburg (ots)

Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende zu mehreren Polizeieinsätzen in der Unterkunft in der Lörracher Straße in Freiburg kam, musste die Polizei auch in der Nacht vom 02. auf 03. November 2021 wieder eingreifen.

Zwei Bewohner waren gegen gg. 04.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache am Eingang in der Müllheimer Straße in Streit geraten. Hierbei habe einer der Kontrahenten den Anderen mit einem Messer bedroht, welcher jedoch flüchten konnte. Im Unterkunftsgelände habe der zuvor Bedrohte eine Dritte unbeteiligte Person zu Boden gebracht und aus unbekanntem Grund auf diese eingeschlagen.

Aufgrund der unklaren Situation wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagen angefahren.

Alle drei Personen im Alter von 21, 28 und 33 Jahren sind algerische Staatsangehörige und konnten vor Ort festgestellt werden. Der 33-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Ermittlungen dauern an.

sk

