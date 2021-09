Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl und Körperverletzung in der Asylunterkunft

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Rheinfelden

Am späten Samstagabend kam es in der Asylunterkunft in Rheinfelden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Ein 23-Jähriger soll zunächst versuchen haben, einem anderen Bewohner Bargeld zu entwenden. Hierbei wurde er jedoch von einem weiteren Bewohner beobachtet, welcher ihn von seinem Vorhaben abhielt.

Zwischen den beiden entstand daraufhin ein Streit. Im weiteren Verlauf schlug und trat der ertappte Dieb auf den Zeugen ein, welcher sie glücklicherweise nur leicht verletzte.

Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Körperverletzung.

Stand: 26.09.2021, 09.20 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell