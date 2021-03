Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Fensterscheibe beschädigt

Freiburg (ots)

Gottenheim - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, zwischen Freitag, den 26.02.2021 und Montag, den 01.03.2021, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe einer öffentlichen Toilette, in der Hauptstraße in Gottenheim, mit einem großen Stein ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,00 Euro. Der Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663/60530, und das Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/91170, nehmen sachdienliche Hinweise entgegen.

