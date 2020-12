Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Uneinsichtiger Fahrer- Mercedes beschlagnahmt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.12.2020, um 18:30 Uhr, hat eine Streife einen 23- jährigen Mann in WT- Tiengen gestoppt, dessen Mercedes zu laut war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Abgasanlage manipuliert war. Es fehlten die Endtöpfe der Auspuffanlage. Weiterhin wurden mehrere unzulässige Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen. Das Auto wurde beschlagnahmt und wird einem Gutachten unterzogen. Der Fahrer zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten unkooperativ und uneinsichtig- der Fahrzeugschlüssel wurde von dem 23- Jährigen erst nach Hinzuziehung einer weiteren Streife ausgehändigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell