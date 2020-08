Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Audi-Fahrer berührt 15-jährige Radfahrerin und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.08.2020, befuhr ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Pedelec den sich auf der Fahrbahn befindlichen Radfahrweg in der Hardtstraße. Als sie am Parkplatz der VHS vorbeifuhr, bog ein weißer Audi vom Parkplatz in die Hartstraße ein und streifte mit seinem Außenspiegel den Ellenbogen der Jugendlichen. Sie kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Audi-Fahrer blieb zunächst am Fahrbahnrand stehen und wurde noch von einem Zeugen darauf hingewiesen, zu warten. Trotzdem fuhr er davon, ohne sich weiter um das Mädchen zu kümmern. Beim Fahrer soll es sich um einen Mann mit südländischer Erscheinung, kurzen dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart in einem weißen Audi mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet weitere Zeugen und Personen, die Hinweise zu diesem Audi-Fahrer geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

