POL-FR: Weil am Rhein: Falscher Polizeibeamter - Seniorin um hohen Geldbetrag gebracht

Eine Seniorin aus Weil am Rhein ist im Laufe der vergangenen Woche um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Dame wurde mehrmals durch einen angeblichen Polizeibeamten angerufen und war in längeren Gesprächen davon überzeugt worden, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. Sie wurde von dem Betrüger letztlich dazu gebracht, einen fünfstelligen Geldbetrag vor die Tür zu legen, um diesen angeblich durch die Polizei in Sicherheit zu bringen. Die Abholung des Geldes erfolgte vermutlich am Donnerstagabend, 25.05.2020. Erst danach kamen der Frau Zweifel und sie verständigte die Polizei.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu einer Zeugin, die einen möglichen Tatbeteiligten beschreiben konnte. Dieser hatte sich im Bereich der Römerstraße mehrfach verdächtig verhalten. Es soll sich um einen 25-30 Jahre alten Mann, korpulent mit dunkelblonden Haaren und gepflegtem Äußeren gehandelt haben. Er führte einen Rucksack mit sich und trug eine kurze Stoffhose in grau oder grün sowie ein T-Shirt.

Die Ermittlungsgruppe "Anruf" der Kriminalpolizei, Tel. 07761 934-500, sucht Zeugen, die die Person ebenfalls gesehen haben und weitere Hinweise geben können. Hierbei ist von Interesse, ob die Person einen Roller oder ein Motorrad mit sich führte.

Weitere Informationen zu der Betrugsmasche unter www.polizei-beratung.de

