POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Frontalzusammenstoß auf der B 34 - eingeklemmte Personen - misslungener Überholvorgang führt zu vier Schwerverletzten - Folgemeldung

Landkreis Lörrach

Gemeinde Schwörstadt, B 34

Am Sonntag, 29.12.2019, gegen 16:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 34 zwischen Rheinfelden und Bad Säckingen.

Ein 36 - jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 34 von Rheinfelden nach Schwörstadt und kam im Bereich der Kraftwerkkolonie in leicht gezogener Linkskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei wurde das Fahrzeug gedreht und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer und seine 31 - jährige Beifahrerin wurden in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Das entgegenkommende Fahrzeug wurde durch die Kollision von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Feld zum Stehen. Der 85 - jährige Fahrer und seine 83 - jährige Beifahrerin werden beide schwer verletzt.

Die Fahrer beider Fahrzeuge erlitten so schwere Verletzungen, dass sie jeweils mit Rettungshubschraubern in nahegelegene Kliniken transportiert werden mussten. Die Beifahrerinnen wurden ebenfalls schwer verletzt und kamen jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen setzte der Unfallverursacher hinter einem vor ihm fahrenden Wohnmobil zum Überholen an. Der entgegenkommende Wagen hatte offenbar keine Chance dem Überholmanöver auszuweichen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Für die Dauer des großangelegten Rettungs- und Bergungseinsatzes musste die B 34 zwischen Rheinfelden (Alukreuzung) und Schwörstadt (Abzweig in Richtung Niederdossenbach) für ca. 4 Stunden - unter anderem für die Landung von Rettungshubschraubern - gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Erstmeldung:

Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Frontalzusammenstoß auf der B 34 - eingeklemmte Personen - Erstmeldung

Landkreis Lörrach

Gemeinde Schwörstadt, B 34

Am Sonntag, 29.12.2019, gegen 16:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 34 zwischen Rheinfelden und Bad Säckingen. Nach ersten Meldungen kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im Gegenverkehr.

Bisher wird von vier verletzten Personen ausgegangen. Die Feuerwehr wurde alarmiert um im Fahrzeug eingeklemmte Personen zu befreien.

Derzeit läuft ein größerer Rettungs- und Bergungseinsatz. Die B 34 musste zwischen Rheinfelden (Alukreuzung) und Schwörstadt (Abzweig in Richtung Niederdossenbach) auf unbestimmte Zeit - unter anderem für die Landung von Rettungshubschraubern - gesperrt werden. Ortskundige werden gebeten diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Stand: 17:25 Uhr

Es wird nachberichtet.

