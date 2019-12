Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: -Folgegemeldung- Teningen/Riegel (BAB 5): Lastwagen kommt von der Autobahn ab

Bergung abgeschlossen - Autobahn war zeitweise gesperrt

Freiburg (ots)

Der Die Sperrung der A5 zwischen Riegel und Teningen, in Fahrtrichtung Basel, erfolgte am 04.12.2019, gegen 22 Uhr. Der am Vortag von der Fahrbahn abgekommene Lastzug konnte geborgen werden. Die Sperrung der Autobahn wurde in der Nacht gegen 3 Uhr wieder aufgehoben.

jc

Meldung vom 04.12.2019, 11.33 Uhr:

Am Abend des 03.12.2019 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Lkw mit Anhänger auf der BAB 5, Karlsruhe Richtung Basel, kurz nach der Anschlussstelle Riegel, nach rechts von der Fahrbahn abkam und seitlich in der Böschung zum Liegen kam. Der 43-jährige Fahrzeugführer blieb nahezu unverletzt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Freiburg dauern an. Mit der Bergung des Lkw-Gespanns wird nach jetzigem Stand am heutigen Abend gegen 20 Uhr begonnen. Hierzu wird die BAB 5 in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Riegel bis zur Anschlussstelle Teningen voll gesperrt, die Umleitungsstrecke ist ab der AS Riegel ausgeschildert. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

